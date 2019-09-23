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23.09.2019 15:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ингушетия выиграла "бронзу" на фестивале культуры и спорта округа

Текст: Алена Ларина (Магас)
На десятом по счету фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который в этом году прошел в столице Чечни, Ингушетия заняла третье место. Лучших выбирали по победе в двенадцати спортивных видах.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

Это стрельба из лука, армспорт, борьба на поясах, перенос тяжести на дистанцию, прыжковое двоеборье, лазание по канату, силовое троеборье, передвижение на ходулях, поднятие тяжести, лёгкая атлетика, перетягивание каната, а также мини-футбол.

Состязания в спорте предварили творческие номера регионов, культурная программа традиционно рассматривалась как визитная карточка участников. Ингушетию представлял государственный ансамбль народного танца республики.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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На церемонии открытии праздника выступил председатель правительства Ингушетии Константин Суриков, отметивший его большое значение в укреплении дружественных отношений между регионами Северного Кавказа. Кстати, сама идея проведения масштабного всекавказского фестиваля родилась в Ингушетии. Одним из первых организаторов "Кавказских игр", так в 2009 году назвали это красочное культурно-спортивное шоу, был олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков. Он стал первым олимпийцем среди своих земляков. Прототипом окружного фестиваля являлись "Ингушские игры".

В этом году команда республики состояла из 40 спортсменов, многие из которых показали на фестивале лучший результат. Так, Евгений Огнев и Виктория Зелих завоевали "золото" в прыжковом двоеборье. В эстафете победили Дмитрий Хомутов, Рашид Костоев, Руслан Перестюк и Евгений Плохой, а первым в борьбе на поясах в весе плюс сто килограмм стал Адам Даурбеков.

Спорт Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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