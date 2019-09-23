Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо.

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге завершился приятным сюрпризом. Президент ежегодной премии "Человек Года" Андрей Лобков и главный редактор и основатель Книги Станислав Коненко вручили именитому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову сертификат Книги рекордов.

Таким образом, Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший знаменитого чемпиона смешанных единоборств Хабиба, признан самым результативным тренером по самбо. Никто не выпустил больше чемпионов мира по боевому самбо, чем 56-летний дагестанский тренер.

В администрации Книги рекордов уточнили, что их 18. Среди них и сын Хабиб, который стал чемпионом мира дважды, в 2009 и 2010 годах. Кроме него, побед добились Магомед Алхасов, Ислам Мамедов, Рустам Хабилов и другие спортсмены.