Новости

Российские волейболистки победили аргентинок на Кубке мира 13:33
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире 13:33
В Греции найдены богатые могилы македонских военачальников 13:31
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус с пассажирами 13:26
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России 13:25
На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика 13:19
В Красноярск прибыл круизный теплоход "Максим Горький" 13:13
Иран освободил британский танкер Stena Impero 13:11
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом 13:10
В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра 13:10
Работу победителя конкурса соцрекламы разместят на здании телеграфа 13:10
В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма 13:10
Алтайская пенсионерка перевела лжепсихологу 487 тысяч рублей 13:06
В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва 13:01
Лукашенко предупредил регионы, что под голословные обещания денег не будет 13:00
В Перми воспитанники частного детского сада спали на полу 13:00
59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья 12:57
В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности 12:52
Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД 12:33
Археологи определили истинный возраст древнеиндийского города 12:25
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 12:15
На Алтае ребенок задохнулся рядом с пьяной матерью 12:15
Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море 12:11
Юная спортсменка из Перми попала в Книгу рекордов России 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 13:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России

Текст: Лариса Ионова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо.

Фото: REUTERS
Менеджер Нурмагомедова: Следующим соперником россиянина будет Сен-Пьер

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге завершился приятным сюрпризом. Президент ежегодной премии "Человек Года" Андрей Лобков и главный редактор и основатель Книги Станислав Коненко вручили именитому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову сертификат Книги рекордов.

Таким образом, Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший знаменитого чемпиона смешанных единоборств Хабиба, признан самым результативным тренером по самбо. Никто не выпустил больше чемпионов мира по боевому самбо, чем 56-летний дагестанский тренер.

В администрации Книги рекордов уточнили, что их 18. Среди них и сын Хабиб, который стал чемпионом мира дважды, в 2009 и 2010 годах. Кроме него, побед добились Магомед Алхасов, Ислам Мамедов, Рустам Хабилов и другие спортсмены.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ