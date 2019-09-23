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23.09.2019 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Грозном стартовал очный этап конкурса "Учитель года России"

Текст: Ксения Колесникова

В Грозном стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019". На него съехались финалисты из всех 85 регионов.

Конкурсные испытания пройдут в гимназии №14 и Математической школе №1 имени Х.И. Ибрагимова.

В течение двух недель лучшие педагоги страны будут проводить здесь открытые уроки и внеурочные занятия, а затем смогут презентовать свои образовательные проекты, покажут коллегам мастер-класс.

Фото: Владимир Зенин / ТАСС
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1 октября в Грозном назовут имена пяти суперфиналистов конкурса. И уже 3 октября в Москве состоится финальное испытание - "Разговор с Министром". Лучшие учителя страны смогут поговорить о самых актуальных вопросах российской системы образования с министром просвещения Ольгой Васильевой.

4 октября в Государственном Кремлевском дворце объявят победителя - "Учителя года России - 2019".

- Каждый из вас имеет свой уникальный взгляд и подход к преподаванию. Для профессионального сообщества и родительской общественности конкурс - это ориентир в определении состояния образовательной среды и современных методик, практический путеводитель по формированию воспитательных и образовательных программ, - считает министр просвещения Ольга Васильева.

Кстати

В этом году "Российская газета" стала официальным информационным партнером конкурса.

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Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный Учитель года
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