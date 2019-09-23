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23.09.2019 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Жительница Мурманска освободилась из трудового рабства в республике Дагестан.

На Дону задержаны подозреваемые в использовании рабского труда

По информации волонтеров движения "Альтернатива", борющегося с рабством, 37-летняя Ж. Янина из Мурманска находилась в Москве на заработках.

В 2018 году на Комсомольской площади она познакомилась с мужчиной, предложившем ей отправиться на высокооплачиваемую работу в Дагестан. Янина согласилась и попала на кирпичной завод в Каспийске. После того, как этот завод закрыли, она трудилась на другом кирпичном заводе, расположенном в Дербенте.

За работу ей не платили ни в Каспийске, ни в Дербенте. Затем ей довелось поработать на ферме, где она тоже не получала за свой труд ни копейки.

Как рассказала сотрудница движения "Альтернатива" Вера Грачева, Янина все время пыталась сбежать, но безуспешно. Однажды ночью ей все же удалось покинуть ферму. Идти в темное время суток через горы было опасно из-за шакалов. Добраться до Махачкалы помогла женщина на попутной машине.

От местных полицейских Янина узнала о движении "Альтернатива". Координатор движения по Дагестану забрал пострадавшую и отправил на автобусе в Москву.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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