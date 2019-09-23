Культура
23.09.2019 11:35
Текст: Юрий Сизов

Белорусские театры готовятся к гастролям в России

Визитная карточка белорусских драматических коллективов из Минска, Гродно и Могилева украсит в эти осенние месяцы афиши крупнейших театральных центров Союзного государства. О крупномасштабной культурной программе "Большие гастроли" белорусских деятелей искусств сообщил на днях министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов на полях Дней духовной культуры двух стран в Минске, передает БЕЛТА.
Сцена из спектакля "Женитьба" Ростовского академического театра драмы имени Горького. Фото: rostovteatr.ru Сцена из спектакля "Женитьба" Ростовского академического театра драмы имени Горького. Фото: rostovteatr.ru
Сцена из спектакля "Женитьба" Ростовского академического театра драмы имени Горького. Фото: rostovteatr.ru

В этом году для белорусских театров, по словам Емельянова, будет организовано масштабное турне по городам России. Минский драмтеатр имени Максима Горького, например, отправится на гастроли в Кемеровскую и Томскую области. Гродненский областной театр кукол обменяется гастролями с Санкт-Петербургским театром марионеток имени Евгения Деммени в ноябре. А Могилевский драматический театр отправится по городам Курской, Белгородской и Орловской областей.

Фото: Пресс-служба Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
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В свою очередь, добавил министр, ведущие российские театры нанесут ответный визит в Синеокую. В частности, впервые в Беларуси выступит в сентябре Ростовский академический театр драмы имени Горького. Пройдут и гастроли Нижегородского губернского оркестра.

Во время Дней духовной культуры двух стран было предложено провести и взаимные обмены книжными фондами крупнейших библиотек Союзного государства. "Наши коллеги смогут рассказать, в чем заключается реформа библиотек России и чем они увлечены сейчас, - добавил Сергей Емельянов. - В год 75-летия Великой Победы мы все должны сделать акцент на посещении памятных мест школьниками двух стран в рамках национальной российской программы детского культурно-познавательного туризма. Мы также приглашаем духовые оркестры Беларуси посетить "Артек", где ежегодно при поддержке Министерства культуры проходят парады лучших духовых оркестров".

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