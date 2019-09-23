Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию

Три европейских лоукостера изъявили желание летать в Россию. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково, сообщило РБК со ссылкой на генерального директора компании-оператора транспортного хаба "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.

Поводом для этого послужило одобрение властями для авиагавани седьмой степени "свободы воздуха", позволяющей совершать полеты в третьи страны. Перевозки эти авиакомпании планируют осуществлять круглый год.

По словам Сергеева, благодаря этим компаниям к 2025 году в Петербург планируется привлечь до 6 миллионов новых туристов в год. В основном, речь идет о пассажирах из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Введение "открытого неба" позволит не только увеличить пассажиропоток, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок.