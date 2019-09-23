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23.09.2019 20:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию

Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Три европейских лоукостера изъявили желание летать в Россию. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково, сообщило РБК со ссылкой на генерального директора компании-оператора транспортного хаба "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.

Фото: Reuters
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Поводом для этого послужило одобрение властями для авиагавани седьмой степени "свободы воздуха", позволяющей совершать полеты в третьи страны. Перевозки эти авиакомпании планируют осуществлять круглый год.

По словам Сергеева, благодаря этим компаниям к 2025 году в Петербург планируется привлечь до 6 миллионов новых туристов в год. В основном, речь идет о пассажирах из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Введение "открытого неба" позволит не только увеличить пассажиропоток, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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