Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни

В городе Кудрово на границе Петербурга и Ленобласти жители больше всего довольны своим уровнем жизни. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Домофонд", проанализировав более 90 тысяч ответов пользователей из 200 городов страны.

Второе место в рейтинге занял город Мурино, также расположенный в Ленинградской области.

Кудрово и Мурино - это молодые города, основной жилой фонд здесь составляют новостройки и основная масса жителей - это семьи с маленькими детьми или граждане, которые только планируют вступить в брак.

На третьем месте рейтинга оказалась Москва, далее следует Тюмень, а затем четыре подмосковных города: Мытищи, Видное, Реутов и Красногорск. Замыкает десятку лидеров подмосковный Долгопрудный. А Петербург в исследовании занял десятое место.

Стоит отметить, что меньше всего своим уровнем благосостояния оказались довольны жители городов Шахты и Каменск-Шахтинска в Ростовской области, а также те, кто живет в Камышине (Волгоградская область) и в Свободном (Амурская область).