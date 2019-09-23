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23.09.2019 17:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Кудрово на границе Петербурга и Ленобласти жители больше всего довольны своим уровнем жизни. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Домофонд", проанализировав более 90 тысяч ответов пользователей из 200 городов страны.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Второе место в рейтинге занял город Мурино, также расположенный в Ленинградской области.

Кудрово и Мурино - это молодые города, основной жилой фонд здесь составляют новостройки и основная масса жителей - это семьи с маленькими детьми или граждане, которые только планируют вступить в брак.

На третьем месте рейтинга оказалась Москва, далее следует Тюмень, а затем четыре подмосковных города: Мытищи, Видное, Реутов и Красногорск. Замыкает десятку лидеров подмосковный Долгопрудный. А Петербург в исследовании занял десятое место.

Стоит отметить, что меньше всего своим уровнем благосостояния оказались довольны жители городов Шахты и Каменск-Шахтинска в Ростовской области, а также те, кто живет в Камышине (Волгоградская область) и в Свободном (Амурская область).

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