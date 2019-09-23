Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой

В Мариинском театре прошла церемония прощания с великой оперной певицей, Почетной гражданкой Санкт-Петербурга, народной артисткой СССР Ириной Богачевой, сообщает ТАСС.

Она скончалась 19 сентября на 81-м году жизни. Великую артистку проводили в последний путь аплодисментами сотни поклонников ее таланта, собравшиеся у Мариинского театра.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания отметил: Ирина Богачева никогда не покидала Петербург, хотя получала много предложений.

- В ней было величие, но не было звездности, - подчеркнул Александр Беглов, - она была не только великой певицей, но и хорошим учителем, щедро делилась своим талантом. На траурно-торжественной церемонии, которая состоялась в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, выступили деятели искусств Санкт-Петербурга, высоко оценившие талант Богачевой и ее вклад в мировую оперную школу.

Церемония прощания завершилась отпеванием в Николо-Богоявленском морском соборе, расположенном неподалеку от Театральной площади.

Прах певицы будет захоронен в историческом некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте.