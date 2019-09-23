Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым

Следственный комитет Ленинградской области объявил о раскрытии убийства известного петербургского ресторатора Михаила Долгополого. Мужчина исчез в апреле этого года.

Как сообщает СК по Ленинградской области, 16 апреля ресторатора вывезли в поселок Вайя Гатчинского района в арендованный коттедж. В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу.

В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.

В ведомстве заявили, что в уголовном деле четверо подозреваемых. Известно, что двое из них уроженцы Санкт-Петербурга, еще двое проживали в Великом Новгороде. Трое подозреваемых, по версии следствия, непосредственно принимали участие в убийстве, еще один проходит по уголовному делу как пособник. На период следствия все четверо будут находиться под стражей.

В коттедже, принадлежащем 54-летнему петербуржцу, которого в следствии считают заказчиком убийства, прошли обыски. В доме найдены оружие, боеприпасы, а также документы, которые, как считают в региональном СК, могут весьма помочь расследованию.