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23.09.2019 21:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Ленинградской области объявил о раскрытии убийства известного петербургского ресторатора Михаила Долгополого. Мужчина исчез в апреле этого года.

Как сообщает СК по Ленинградской области, 16 апреля ресторатора вывезли в поселок Вайя Гатчинского района в арендованный коттедж. В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу.

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В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.

В ведомстве заявили, что в уголовном деле четверо подозреваемых. Известно, что двое из них уроженцы Санкт-Петербурга, еще двое проживали в Великом Новгороде. Трое подозреваемых, по версии следствия, непосредственно принимали участие в убийстве, еще один проходит по уголовному делу как пособник. На период следствия все четверо будут находиться под стражей.

В коттедже, принадлежащем 54-летнему петербуржцу, которого в следствии считают заказчиком убийства, прошли обыски. В доме найдены оружие, боеприпасы, а также документы, которые, как считают в региональном СК, могут весьма помочь расследованию.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Новгородская область
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