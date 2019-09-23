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23.09.2019 19:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа исследователей из СПбГУ и Университета Бари выявила роль аутоантител в синдроме внезапной смерти. Ученые имеют основания полагать, что эти антитела могут оказывать прямое воздействие на клетки сердца, что часто приводит к фатальным последствиям.

Фото: Pixabay
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Как следует из релиза СПбГУ и статьи, опубликованной по результатам исследования в журнале Autoimmunity Reviews, аутоантитела - это иммуноглобулины, действие которых направлено против организма. В научной среде аутоантитела известны давно, но их роль до конца не определена, в частности.

Российско-итальянская исследовательская группа предложила разделять аутоантитела по функциям, часть из них ученые назвали разрушающими, а часть - регуляторными.

Исследователи проанализировали какие конкретно иммуноглобулины содержатся в крови людей, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

В частности, выяснилось, что содержание аутоантител в крови "сердечников" выше, чем у тех, кто не имеет проблем с сердцем. Также установлено, что данный вид антител способен повлиять на сердечные мышцы, в частности, изменить возбудимость, проводимость, сократимость и даже ритм. На основании этого ученые предположили, что аутоантитела могут влиять на развитие различных аритмий.

Также исследователи считают, что аутоантитела могут пролить свет на причины синдрома внезапной смерти. В мире довольно много людей разных возрастов неожиданно умирают от острой сердечной недостаточности.

Именно такой диагноз выдается в заключениях паталогоанатомами. Но что конкретно вызывало эту недостаточность, почему человек, который никогда не жаловавшийся на проблемы с сердцем, вдруг в течение часа умирает, ученым не было известно.В СПбГУ говорят, что возможно причина кроется в аутоантителах.

Также в ходе исследования было установлено, что именно аутоантитела могут повлиять на сердечно-сосудистые осложнения, они иногда появляются после прививки от вируса папилломы человека. Ученые выяснили, что вирус и белки, которые входят в состав мышечных клеток сердца имеют схожую антигенную структуру и антитела, которые вводятся при вакцинации могут вступать в реакцию с белками мышцы, влияя на ткани сердца.

Правда, как подчеркивается в исследовании, говорить о причинно-следственной связи сердечных осложнений с прививками, некорректно. Ученые пока просто выявили факт взаимодействия и это может стать почвой для новых фундаментальных исследований, которые позволят понять неизвестные свойства аутоиммунитета и выяснить не только механизмы, которые так или иначе влияют на развитие заболеваний, но и найти способы лечить самые сложные недуги.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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