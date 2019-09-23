В Калининграде суд рассмотрит дело об избиении ребенка лопатой

В Калининграде следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятидесятилетнего мужчины, который убил женщину топором и пытался убить ребенка лопатой. Как установила психолого-психиатрическая экспертиза, мужчина страдает психическим заболеванием и не может руководить своими действиями. Поэтому следствие настаивает на принудительном лечении.

Первый инцидент произошел осенью 2017 года в садовом обществе "Водник 3" в Калининграде, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. Мужчина без определенного места жительства напал с топором на женщину. Жертва, личность которой установить не удалось, умерла на месте происшествия. Ее тело нападавший сжег и закопал.

Спустя год этот же мужчина пытался убить восьмилетнего мальчика. ЧП случилось в садовом некоммерческом товариществе "Чайка" в Калининграде. Школьник получил не менее трех ударов лопатой по голове.

Налетчик решил, что ребенок умер, и скрылся с места происшествия. Вскоре мальчика нашли случайные прохожие. Медицинская помощь подоспела быстро, поэтому он остался жив, но здоровью школьника был причинен тяжкий вред.

Как выяснили следователи, мужчина с 2003 года неоднократно лечился и обследовался в клиниках региона в связи с психическим расстройством. Комиссия экспертов подтвердила: общественную опасность своих действий он не осознает. И рекомендовала направить мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, чтобы он получал психиатрическую помощь в стационаре под интенсивным наблюдением.

На днях следователь утвердил соответствующее постановление. Материалы уголовного дела направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера.