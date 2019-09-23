В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Возле города Кингисепп Ленинградской области столкнулись Volkswagen и ВАЗ-2112. В ближайшую больницу госпитализировано пятеро пострадавших, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, причиной столкновение стало то, что водитель Volkswagen Multivan нарушил правила дорожного движения и не предоставил автомобилю ВАЗ-2112 право преимущественного проезда на левом повороте.

В аварии сильнее всего пострадал отечественный автомобиль, в салоне которого находились четыре человека. Самые тяжелые травмы получила пассажирка ВАЗ-2112, повреждения еще двух пассажиров и водителя врачи квалифицировали как средние.

У мужчины, находившегося за рулем Volkswagen Multivan зафиксированы легкие телесные повреждения.