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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Звонок наугад

Банк заплатит 110 тысяч рублей за настойчивость
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
В Петербурге Фрунзенский районный суд оштрафовал на 110 тысяч рублей коммерческий банк, сотрудники которого настойчиво звонили даже не своему должнику, а его знакомому. За месяц к мужчине поступило 94 звонка из кредитной организации.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, он подал жалобу на банк. Его приятель оформил кредит в кредитном учреждении, не платил по нему и не выходил на связь.

Тогда сотрудники банка стали изучать кредитный договор и анкету к нему. В последнем документе заемщик указал не только свои контакты, но и телефон своего приятеля. При этом тот понятия не имел, что его номер где-то фигурирует, никакого согласия на использование своих персональных данных он не давал.

Тем не менее это обстоятельство не помешало сотрудникам банка 94 раза позвонить другу и потребовать от него срочно найти приятеля, чтобы тот погасил долг.

Фото: istockphoto.com
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Так как сам друг никакого согласия на сотрудничество с банком не давал, поручителем по кредиту не являлся и никаких обязательств перед кредитной структурой не имел, то он справедливо возмутился.

Суд согласился с позицией петербуржца, так что теперь банку придется не только искать должника самостоятельно, но и платить крупный штраф.

- Важно помнить, что звонки допустимы лишь тем третьим лицам, которые выразили на это свое согласие, например, стали поручителями по кредиту. В остальных случаях граждане имеют право просто не брать трубку, включить номер в "черный список" или пожаловаться на действия кредитора регулятору, - прокомментировал юрист Сергей Парфенов.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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