В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь

Курсанты петербургской Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного собираются установить рекорд России и мира по массовому подъему гирь. В общей сложности вес поднятых гирь превысит миллион килограммов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

25 октября курсанты будут в течение часа дружно поднимать гири. Подъем каждых ста тонн будет сопровождаться залпом салютных установок. В режиме онлайн к петербуржцам присоединятся военные связисты - выпускники академии, которые сейчас проходят службу в разных военных округах страны.

Мероприятие будет фиксироваться видеокамерами, в том числе установленными на квадрокоптерах. Это необходимо для составления протокола и официальной регистрации рекорда.

Рекордный массовый подъем гирь приурочен к 100-летию Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного. Это одно из старейших военных учебных заведений России. За годы существования здесь подготовили сорок тысяч офицеров для отечественных Вооруженных сил и четыре с половиной тысячи - для армий других государств.