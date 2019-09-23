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23.09.2019 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курсанты петербургской Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного собираются установить рекорд России и мира по массовому подъему гирь. В общей сложности вес поднятых гирь превысит миллион килограммов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: iStock
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25 октября курсанты будут в течение часа дружно поднимать гири. Подъем каждых ста тонн будет сопровождаться залпом салютных установок. В режиме онлайн к петербуржцам присоединятся военные связисты - выпускники академии, которые сейчас проходят службу в разных военных округах страны.

Мероприятие будет фиксироваться видеокамерами, в том числе установленными на квадрокоптерах. Это необходимо для составления протокола и официальной регистрации рекорда.

Рекордный массовый подъем гирь приурочен к 100-летию Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного. Это одно из старейших военных учебных заведений России. За годы существования здесь подготовили сорок тысяч офицеров для отечественных Вооруженных сил и четыре с половиной тысячи - для армий других государств.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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