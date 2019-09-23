В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Петербурге из школы № 291 эвакуировали учеников и педагогов. В учреждение поступил анонимный сигнал о заложенном на территории взрывном устройстве, передает ТАСС со ссылкой на источник в самом учреждении.

Сообщение пришло по электронной почте. В данный момент здание и пришкольную территорию проверяют сотрудники экстренных служб.

Школа № 291 расположена в Красносельском районе Петербурга и считается одной из самых крупных в городе. Здесь обучается более двух с половиной тысяч детей, сама школа занимает два четырехэтажных здания.