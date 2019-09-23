В ТЦ в центре Петербурга охранники избили посетителей

В Петербурге в торговом центре на Лиговском проспекте произошла драка, в ходе которой охранники избили посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

О драке полицейским сообщил посетитель, оказавшийся в больнице. Мужчина написал заявление, из которого следовало, что у петербуржца и его знакомого возник конфликт с охранниками торгового комплекса, во время спора сотрудники перешли от слов к активным действиям и несколько раз ударили посетителей.

В итоге оба покупателя оказались в больнице с подозрением на сотрясение мозга, а сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что причиной конфликта стало то, что двух посетителей заподозрили в краже вещей из магазина одежды. Охранники подошли к ним на выходе и стали силой уводить в неизвестном направлении, посетители сопротивлялись.

Сам конфликт попал на видео. Свидетели происшествия разместили запись в социальных сетях.