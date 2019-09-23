Украина закрыла пропускной пункт в Крым

Украина закрыла пропускной пункт "Каланчак" на въезд и выезд для автомобилей. При этом Российский пункт пропуска работает в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

- Украинский контрольный пункт "Каланчак" в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу. По не зависящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск через государственную границу Российской Федерации осуществляется только на пешеходном направлении, - говорится в сообщении.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины объяснила ограничение "строительными работами". Через "Каланчак" по-прежнему пропускают пешеходов, а автомобили отправляют на КПП "Чаплынка". На КПП "Чонгар" также анонсировали "строительные работы", но ограничение на пропуск автотранспорта не вводили. Предположительно там могут сформироваться автомобильные очереди.

Сроки ограничения остаются неизвестными. В Пограничном управлении ФСБ России по РК просят заранее планировать поездки на Украину и следить за обстановкой.