В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма

В Волгограде полиция задержала 45-летнего мужчину, который требовал деньги у прихожан католического храма, расположенного в Центральном районе города по улице Пражской.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали вымогателя. Им оказался безработный без определенного места жительства. Как выяснилось, ранее он был судим за хранение наркотиков.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Он может провести в заключении до 10 лет.