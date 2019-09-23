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23.09.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Волгограде полиция задержала 45-летнего мужчину, который требовал деньги у прихожан католического храма, расположенного в Центральном районе города по улице Пражской.

В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали вымогателя. Им оказался безработный без определенного места жительства. Как выяснилось, ранее он  был судим за хранение наркотиков.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Он может провести в заключении до 10 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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