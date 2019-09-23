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23.09.2019 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Виктор Агеев вновь избран главой Симферополя

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Симферопольского городского совета Фото: Пресс-служба Симферопольского городского совета
Фото: Пресс-служба Симферопольского городского совета

Главой Симферополя - председателем горсовета вновь стал Виктор Агеев. За такое решение на сегодняшней сессии проголосовали депутаты местного совета.

Голосование проводилось с помощью бюллетеней. Выдвинутого фракцией "ЕР" Агеева поддержали 35 из 37 присутствовавших на заседании депутатов. Второго претендента на этот пост, выдвинутого фракцией КПРФ Василия Саенко, - два парламентария.

После избрания Агеев торжественно принес присягу, поклялся защищать права и свободы граждан и соблюдать законодательство.

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- Работа предстоит серьезная, - сказал он.  - Мы должны решать те вопросы, которые сегодня возникают у наших избирателей, создавать комфортные условия жизни для горожан.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов поздравил Агеева с избранием и пожелал успехов в решении городских вопросов. Ранее, выступая перед городскими депутатами Константинов отметил, что в городе немало проблем, которые нужно решить в ближайшие пять лет. Это нехватка дошкольных учреждений, недостаточное количество мест для стоянки автомобилей, пробки на дорогах, мусор, непрезентабельные фасады зданий.

- К Крыму интерес очень высокий, а Симферополь - это столица Крыма, это его лицо, - напомнил спикер. - И он должен быть образцом внедрения наших муниципальных программ. Здесь должны быть передовые проекты. Это должен быть локомотив нашего местного самоуправления.

Справка "РГ"

Виктор Агеев родился 17 мая 1959 года в селе Литиж Комаричского района Брянской области. Работал на различных должностях в фирме "Консоль", гендиректором ООО "Консоль ЛТД", зампредседателя правления корпорации "Укрросбуд". В 2002 году избран депутатом Верховного Совета АРК. В 2006 году снова избрался депутатов и стал председателем Постоянной комиссии ВС АРК по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу. В 2010 году был избран симферопольским городским головой. В 2014 году стал главой Симферополя - председателем городского совета.

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