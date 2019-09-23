За сутки в Крыму пресекли две попытки ввоза оружия с Украины

Попытки тайно ввезти с территории Украины два пистолета и патроны к ним пресекли пограничники в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

Оружие было спрятано в автомобилях Mazda и Opel, прибывших в пункт пропуска "Армянск". В одном случае пистолет марки "Сафари-420" был спрятан в полости салона автомобиля. В другом пистолет "Сталкер" и семь патронов к нему находились в багажных сумках среди личных вещей владельца автомобиля. Оружие такого типа предназначено для любительской и тренировочной стрельбы, однако согласно действующему законодательству, его свободный ввоз на территорию РФ запрещен.

Пограничники и таможенники РФ регулярно пресекают попытки ввоза в Крым оружия и боеприпасов со стороны сопредельного государства. Предыдущий такой случай имел место на пункте пропуска "Джанкой". Тогда в автомобиле Mercedes Benz, следовавшем из Херсонской области Украины, были найдены 32 патрона калибром 12 миллиметров, а также несколько десятков гильз и капсюлей. В июле на пункте пропуска "Каланчак" пограничники изъяли у водителя Daewoo Lanos старинное оружие.

Аналогичные попытки противозаконного обращения огнестрельного оружия пресекаются ежегодно.