Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России

В Казани завершился конкурс вагоновожатых. В профессиональных умениях за 500 тысяч призового фонда сразился 31 участник из 24 городов России. Конкурс проводил с элементами стандартов WorldSkills.

В частности, на одном из этапов конкурса в центр салона трамвая перед стартом поместили открытый контейнер с водой. Об этом сообщает ТАСС. Водитель должен был максимально бережно управлять транспортом на зачетной трассе и выполнять все упражнения так, чтобы вода не выливалась. Такое испытание конкурсанты проходили впервые.

Участники показывали навыки вождения трамвая по специальной трассе, приемке трамвая перед выездом на линию, знания устройства трамвая, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.

Екатеринбуржец Сергей Беляев занял в конкурсе первое место и выиграл 300 тысяч.

- Меня за месяц до конкурса сняли с линии. Я упорно готовился, каждый день решал теоретические билеты и по несколько раз в день проходил трассу, - передает агентство слова победителя.

Второе место занял Александр Пехов из Коломны, третье поделили Павел Гнусов из Ижевска и Миляуша Салихова из Казани.