Уральский федеральный университет укрепляет позиции в качестве интеллектуального экспертного центра.

В ближайшее время по инициативе УрФУ будет реализовано несколько масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Свердловской области и Большого Урала, на превращение региона в центр инновационного развития страны.

Прежде всего это НОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, который будет создан в рамках нацпроекта "Наука". Минувшим летом на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге соглашение об этом заключили губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В проекте участвуют как университеты трех регионов, так и институты УрО РАН, а также промышленные предприятия, которые уже сформировали портфель из 63 заказов на 24 млрд рублей. Главная задача НОЦ - проведение прикладных исследований, создание конкурентоспособных технологий и их коммерциализация, а также разработка образовательных программ мирового уровня.

Второй важнейший проект - инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Татищев". ФЗ N 216 предусматривает возможность создания в регионах научно-технологических долин подобных "Сколково". Инициатором является университет, а разместятся в этой долине R&D-центры промпредприятий. Свыше 20 уральских компаний уже готовы участвовать в проекте общей стоимостью 24 миллиарда рублей, из них только 5 миллиардов предоставит федеральный бюджет. Основную сумму вложат предприятия, которые получат различные преференции.

Кроме того, также в рамках нацпроекта "Наука" мы планируем создать научный центр мирового уровня (НЦМУ) в области материаловедения. В этой сфере у уральских ученых уникальные компетенции.

Заявки на создание центров УрФУ уже подал в Министерство науки и высшего образования РФ, проекты тщательно проработаны, и, мы уверены, они будут одобрены. Когда все три структуры заработают, у нас появится эффективная цепочка: НЦМУ, осуществляющий в основном фундаментальные исследования, НОЦ, где будут создаваться учебные программы и проводиться прикладные исследования, и ИНТЦ, который займется внедрением этих разработок в производство. В результате Средний Урал станет настоящим драйвером инновационно-технологического развития России. И роль в этом процессе академических учреждений будет очень велика.

Эксперты УрФУ и раньше принимали активное участие в разработке стратегий развития регионов Урала. Важно, что наши инициативы поддерживают власти субъектов РФ. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который является членом Наблюдательного совета УрФУ, заявил, что со следующего года в бюджете региона будут предусмотрены субсидии предприятиям, заказывающим новые продукты и технологии у вузов и институтов. Уверен, что Челябинская и Курганская области также предусмотрят какие-либо преференции. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего развития науки, инноваций и индустриального потенциала Урала.