На Ямале снег парализовал работу паромов, вертолетов и самолетов

Паромное сообщение и авиарейсы в Салехард приостановили из-за сильных дождей и мокрого снега.

Паромы между Салехардом и Лабытнанги не ходят с позднего вчера воскресенья из-за плохой видимости. В понедельник погода ухудшилась, порывы ветра на переправе достигли 25 метров в секунду, возобновление перевозок не представляется возможным. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Уточняется, что пассажирские суда остались в тех портах, где застала стихия. Водные рейсы из Салехарда перенесены на 24 сентября.

Задержаны вылеты вертолетов по маршрутам Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Яр-Сале - Сеяха и обратно. Возможно, рейсы будут перенесены на завтра. Прибытие утренних самолетов из Москвы и Тюмени отложено, лайнеры ушли на запасной аэродром в Надым до улучшения видимости в Салехарде.

В администрации столицы округа сообщают, что в городе работает снегоуборочная техника.

Согласно прогнозу погоды, порывы ветра 23 сентября в регионе могут достигать 28 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опустить до -6, днем обещают 3-8 градусов тепла.