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23.09.2019 15:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре пройдет онлайн-конференция, тему для которой предложили жители

Текст: Елена Панова
В Югре уже утвердилась практика, когда проблемную актуальную тему для открытого обсуждения с властями предлагают сами жители.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очередная онлайн-конференция пройдет в регионе 30 сентября. И на этот раз ее темой станет здравоохранение. Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей региона, именно такой запрос сформировали югорчане в социальных сетях. В прямом эфире жители региона узнают, как в Югре реализуется национальный проект "Здравоохранение" и получат ответы на самые актуальные вопросы по теме медицинского обслуживания.

Участниками в студии станут представители департамента здравоохранения Югры, главные врачи основных медицинских учреждений, в том числе специализированных - кардиологического диспансера, перинатального центра, центра общей врачебной практики и других.

Фото: iStock
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- Вместе с вами, окружным профильным департаментом, главврачами учреждений здравоохранения обсудим такие вопросы, как запись на прием, льготное лекарственное обеспечение, обеспечение детей молочными смесями и молочными продуктами (в том числе детей-аллергиков), вакцинацию, доступность диагностических обследований, качественные и безопасные роды, медпомощь новорожденным, кадровое обеспечение отрасли, - сообщила на своей странице в Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

Вопросы, видеообращения и предложения уже сейчас можно направить в официальную группу региона "Югра" в социальной сети "ВКонтакте". Самые актуальные будут озвучены в эфире, авторы отдельных вопросов будут приглашены в студию и смогут задать свои вопросы лично. Комментарии и вопросы будут приниматься и во время онлайн-трансляции.

Напомним, что это уже четвертая по счету онлайн-конференция в этом году.  Темами предыдущих встреч становились вопросы благоустройства в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, бизнес и налоги. Темы встреч определены с учетом предложений югорчан - для этого опрос проводился на странице губернатора Югры в Instagram, а также с учетом запросов и комментариев по темам в социальных сетях.

В тему

Отметим, в ходе недавней онлайн-конференции "Переселение жителей Югры из ветхого и аварийного жилья" количество поступивших вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах составило 500. В ходе конференции ответ был дан на 33 вопроса. На вопросы югорчан отвечали главы всех 22 муниципалитетов региона, заместитель губернатора Андрей Зобницев, директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким, директор департамента строительства - главный архитектор Югры Андрей Кривуляк, руководитель службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, представители прокуратуры.

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