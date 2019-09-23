В регионах Урала выпал первый снег

Сегодня утром в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также челябинских горах выпал первый снег.

В Екатеринбурге ночью температура опустилась до нулевой отметки. Утром, примерно в 8:30 по местному времени, город окутал мокрый снег, который сразу таял. Согласно прогнозу погоды, в городе два градуса тепла. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки на момент снегопада составили 5 баллов. В прошлом году первый снег выпал 12 октября.

Ближе к полудню снег пошел в Нижнем Тагиле. Там синоптики сообщают о нулевой отметке термометра.

По случаю низких температур, мокрого снега и дождя управление ГИБДД по Свердловской области опубликовало предупреждение для водителей о необходимости быть аккуратными на дороге. Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти в области ближайшие три дня. Есть метеорологическое предупреждение.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в последние сутки в регионе преобладала облачная погода. По всей области прошли дожди, в горах - с мокрым снегом. В отдельных районах наблюдалось усиление ветра до 16 м/с. В столице Южного Урала сегодня три градуса тепла.

Как передает ТАСС, снег шел в Березовском и Белоярском районах Югры. Как сообщили агентству в местных администрациях, это первый случай за осень. По данным прогноза погоды, в Березово сейчас +1,8 градуса тепла, идет дождь. В Белоярском районе температура воздуха составляет +1,2, сейчас снега нет, но он ожидается в течение дня.

- Мокрый снег отмечается на западе Ямало-Ненецкого автономного округа: в Приуральском, Надымском, Шурышкарском районах. Первый снег на Ямале выпал 11 сентября на острове Белый, - говорится в сообщении агентства.