Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России.

"Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков", - говорится в докладе. В перечне планируется указывать адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию, и описание такой информации.

Напомним, с инициативой создать реестр распространителей недостоверной информации Роскомнадзор выступил на Медиафоруме ОНФ. Ее поддержал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Массовое распространение СМИ недостоверной информации - общемировая проблема, считает Александр Жаров. В условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на проверку фактов СМИ оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы, отмечает он. "Принятое в прошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать "раскручиванию" фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности", - заключает глава Роскомнадзора.