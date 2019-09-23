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23.09.2019 11:20
Рубрика: Общество

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России.

Фото: Pixabay
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"Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков", - говорится в докладе. В перечне планируется указывать адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию, и описание такой информации.

Напомним, с инициативой создать реестр распространителей недостоверной информации Роскомнадзор выступил на Медиафоруме ОНФ. Ее поддержал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Массовое распространение СМИ недостоверной информации - общемировая проблема, считает Александр Жаров. В условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на проверку фактов СМИ оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы, отмечает он. "Принятое в прошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать "раскручиванию" фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности", - заключает глава Роскомнадзора.

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