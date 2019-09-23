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23.09.2019 19:37
Рубрика: Экономика

Работы с ошибками

Росреестр попросил проверить документы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к собственникам домов, дач и квартир с необычной просьбой - проверять сведения в документах при постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

А если обнаружится ошибка, то не тянуть время, а оперативно сообщать об этом в местные органы ведомства.

В Росреестре корреспонденту "РГ" уточнили: ошибки могут быть как техническими, так и реестровыми. И в зависимости от характера неточности ведомство в течение трех-пяти дней внесет исправление в Единый государственный реестр недвижимости и уведомит об этом человека.

Фото: iStock
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Технические ошибки - опечатки, грамматические или арифметические ошибки могут допустить работники Росреестра, когда вносят запись в ЕГРН. Практика Росреестра показала, что самыми распространенными техническими ошибками оказались неправильные фамилии, имена и отчества правообладателей, адреса объектов недвижимости.

Исправление технических ошибок сделают по заявлению гражданина или по решению органа регистрации прав, если несоответствия в записях ЕГРН увидят сотрудники Росреестра. Важно понимать - такие исправления не должны повлечь прекращение, возникновение или переход прав.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ или электронный сервис на сайте Росреестра. Есть и другие способы - отправить по почте в Росреестр, закон предусматривает даже выездной (но платный) прием документов.

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке

Если недостоверные сведения содержались в документах, которые были представлены на кадастровый учет, и воспроизведены в ЕГРН, то это реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно определил площадь дома, границы участка, и в результате ваша земля "наехала" на соседскую. Для исправления реестровой ошибки потребуется внести изменения в документ, содержавший ошибку, и в характеристики объекта недвижимости. Пакет документов (исправленный межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории) и заявление подаются так, как и в предыдущем варианте.

Фото: iStock
Росреестр: Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости

Документы о наличии реестровых ошибок и содержащие необходимые для их исправления сведения могут поступить в Росреестр также в порядке межведомственного информационного взаимодействия без участия гражданина.

В Росреестре подчеркивают - если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.

Росреестр, в свою очередь, также принимает меры по устранению реестровых ошибок. Проводимые по инициативе ведомства комплексные кадастровые работы способствуют массовому исправлению реестровых ошибок, допущенных кадастровыми инженерами при межевании земельных участков. Для исправления реестровых ошибок используются в том числе сведения, полученные при съемке беспилотными летательными аппаратами.

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