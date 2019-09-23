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23.09.2019 15:07
Рубрика: Власть

Россия стала полноправным участником Парижского соглашения по климату

Текст: Владимир Кузьмин
Россия стала полноправным участником Парижского соглашения по климату. Закон, регулирующий выбросы парниковых газов, планируется принять в течение года.
Фото: Etienne LAURENT / POOL / AFP Фото: Etienne LAURENT / POOL / AFP
Фото: Etienne LAURENT / POOL / AFP

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии нашей страной международного соглашения, направленного на борьбу с глобальным потеплением. "Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща", - подчеркнул он в ходе совещания со своими заместителями.

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Цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей. Оно вступило в силу в ноябре 2016 года, когда к документу присоединились 55 участников, на долю которых приходится более 55 процентов производимых парниковых газов. Сейчас соглашение обязательно для 186 стран.

- Для нашей страны участие в этом процессе важно, - заявил председатель правительства. - Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства, ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий.

Меры для решения экологических проблем страны кабинет министров собрал в соответствующем национальном проекте. Теперь ему предстоит учесть международные обязательства, направленные на сокращение объема выбросов парниковых газов.

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Базовым станет закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Его проект, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, уже разработан министерством экономического развития. "Планируем его принять в течение года", - озвучил он сроки.

Россия сегодня занимает четвертое место по объему выбросов углекислого газа, и правительству придется учитывать интересы национальной экономики при формулировании мер регулирования. По словам Гордеева, до конца года должен быть подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Также идет работа над проектом национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

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- Документы, сомнений нет, мы примем, - заявил Дмитрий Медведев. - Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения.

Производства должны развиваться, внедряя новых технологии и проектные решения. "То, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой, или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", - указал премьер.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Правительство Председатель Правительства Парижское соглашение по климату Климат на Земле
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