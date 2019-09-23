Россияне оценили китайские технологичные бренды

Новости

Жаров: СМИ стали меньше нарушать закон 15:16
В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта 15:13
Семья погибла при пожаре в Подмосковье 15:05
Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей 15:04
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе 15:03
Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником 15:01
В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура 15:00
Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ 14:55
Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов 14:54
Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой 14:53
СК потребовал отправить на лечение мужчину, избившего ребенка лопатой 14:53
В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог 14:50
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться 14:48
El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров 14:42
В Москве стартовала акция "Миллион деревьев" 14:41
В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет 14:40
Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП 14:39
Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ 14:39
В Кремле назвали срок ответа России WADA 14:37
Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России 14:36
"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября 14:35
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье 14:35
В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019" 14:29
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 14:28
В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 13:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россияне оценили китайские технологичные бренды

Блогер "Панда студия" провел среди россиян онлайн-опрос на тему: "Какие китайские бренды вы любите?". В нем приняли участие более 2500 человек. По результатам опроса в пятерку самых любимых у россиян китайских брендов вошли Xiaomi, Huawei, Lenovo, ZTE и Taobao, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В последние годы в Китае цифровая экономика развивается стремительными темпами. По состоянию на конец 2018 года ее общий объем составил 31 триллион юаней (около 4,5 триллиона долларов), что составило около трети ВВП страны. Согласно прогнозам, в 2019 году эта цифра составит примерно 35 триллионов юаней (более 5 триллионов долларов). В Китае появляется множество Интернет-компаний, которые успешно развиваются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом - в частности, в России.

Согласно опросу, бренд Xiaomi завоевывал симпатии 54% респондентов. Оптимальное соотношение между ценой и качеством позволяет компании пользоваться широкой популярностью среди различных категорий потребителей. За Huawei проголосовали 48% участников опроса. По данным "М.Видео-Эльдорадо", в августе смартфоны производства китайской компании впервые возглавили продажи сети в России, опередив продукцию Apple и Samsung. Бренд Lenovo занял третье место с долей 22%, наибольшим спросом в России пользуются бизнес-ноутбуки и бюджетные смартфоны этой марки.

Компания ZTE получила 15% голосов, а Taobao замыкает пятерку лидеров с долей 7%.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон