Россияне оценили китайские технологичные бренды

В последние годы в Китае цифровая экономика развивается стремительными темпами. По состоянию на конец 2018 года ее общий объем составил 31 триллион юаней (около 4,5 триллиона долларов), что составило около трети ВВП страны. Согласно прогнозам, в 2019 году эта цифра составит примерно 35 триллионов юаней (более 5 триллионов долларов). В Китае появляется множество Интернет-компаний, которые успешно развиваются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом - в частности, в России.

Согласно опросу, бренд Xiaomi завоевывал симпатии 54% респондентов. Оптимальное соотношение между ценой и качеством позволяет компании пользоваться широкой популярностью среди различных категорий потребителей. За Huawei проголосовали 48% участников опроса. По данным "М.Видео-Эльдорадо", в августе смартфоны производства китайской компании впервые возглавили продажи сети в России, опередив продукцию Apple и Samsung. Бренд Lenovo занял третье место с долей 22%, наибольшим спросом в России пользуются бизнес-ноутбуки и бюджетные смартфоны этой марки.

Компания ZTE получила 15% голосов, а Taobao замыкает пятерку лидеров с долей 7%.