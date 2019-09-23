"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) начнет свою работу в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в следующую среду, 2 октября. Форум продлится до 5 октября. Его организует Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс".

Это уже третья РЭН (форум проводится с 2017 года), за это время она успела приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. В 2019 году в рамках форума состоится 30 деловых мероприятий, включая расширенное заседание рабочей группы по направлению "энергетика" Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на полях РЭН может состояться беседа Владимира Путина и генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

Из программы форума следует, что в ходе РЭН в этом году приоритетное внимание будет уделено вопросам развития отечественных отраслей ТЭК. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят вызовы и угрозы энергетическому балансу и представят стратегии развития международных рынков энергоресурсов.