Российская сборная по вольной борьбе вернулась из столицы Казахстана, где она показала отличный результат на чемпионате мира. В девяти из десяти весовых категорий наши спортсмены поднимались на пьедестал, завоевав при этом пять олимпийских лицензий.

Первыми на ковер в Нур-Султане выходили борцы греко-римского стиля. Две золотые медали и три путевки на Олимпиаду в Токио для любой другой команды стали бы отличным результатом, но у россиян более масштабные задачи. Особенно болезненными оказались неудачи двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и призера Игр в Рио Сергея Семенова - оба звездных борца уступили на ранних стадиях и остались без медалей, а команда - без лицензий в категориях до 97 и 130 кг. Теперь путевки в Токио - они, к слову, не именные - в этих весах, а также в категории до 87 кг, придется добывать весной на отборочных турнирах в Будапеште и, если понадобится, Софии.

Выступление вольников на фоне коллег-классиков, конечно, впечатляет больше. Лишь в одной, супертяжелой категории до 125 кг Алан Хугаев не попал в Топ-5, необходимые для отбора на Игры-2020. Но и здесь тренерский штаб сохраняет спокойствие, ведь весной должен быть в оптимальной форме Анзор Хизриев, а случае необходимости за лицензией могут отправить и прославленного Биляла Махова. Главный тренер команды Дзамболат Тедеев не исключил, что ради такого дела в эту категорию может перейти и Абдулрашид Садулаев. Впрочем, это уже скорее крайние меры.

Что же касается Садулаева, то в Нур-Султане он выступал в своей привычной категории до 97 кг. И привычно поднялся на высшую ступеньку пьедестала, одолев в финале Шарифа Шарифова из Азербайджана. Вообще болельщики ждали в главной схватке противостояния Абдулрашида и американца Кайла Снайдера - единственного борца, который с 2014 года смог победить Садулаева. Было это в финале ЧМ-2017, когда россиянин только осваивался в более тяжелой категории - олимпийским чемпионом Рио, напомним, он стал в весе до 86 кг. Но реванша не получилось по вине американского борца, который проиграл еще в четвертьфинале. Ну а Садулаев принимал поздравления с четвертым в карьере "золотом" чемпионата мира.

Помимо самого титулованного российского борца, "золото" в Нур-Султане завоевали Заур Угуев (до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг). Оба стали двукратными чемпионами мира. Впервые лучшими на планете стали Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) и выступающий в неолимпийской категории до 70 кг Давид Баев. Кроме это, в копилке российской сборной "серебро" Магомедрасула Идрисова (до 61 кг) и бронзовые медали Артура Найфонова (до 86 кг), Гаджи Набиева (до 79 кг) и Алихана Жабраилова (до 92 кг).

Также отметим удачное выступление нашей женской команды, которая показала лучший результат в истории чемпионатов мира - два "золота", "серебро" и две "бронзы". Правда, лишь одна медаль, бронзовая награда Екатерины Полещук, была завоевана в олимпийской весовой категории до 50 кг.