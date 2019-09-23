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23.09.2019 12:01
Рубрика: Спорт

Российские борцы стали лучшими на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев
Сборная России по борьбе победила в общекомандном зачете на завершившемся в Казахстане чемпионате мира.
Абдулрашид Садулаев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Абдулрашид Садулаев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Абдулрашид Садулаев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Борцы завоевали девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Россияне оставили далеко позади ставших вторыми американцев - пять золотых и две бронзовых медали, а также представителей Грузии - четыре золота и две бронзы.

Помимо этого, российская команда завоевала девять олимпийских путевок из 18 возможных. Борцы классического стиля выступили не слишком успешно, завоевав всего три олимпийские лицензии у мужчин и одну у женщин, притом, что должны были получить шесть. На Олимпиаду отобрались в весовых категориях, где выступали победитель ЧМ Муса Евлоев (до 97 кг), уступившие в финалах Артем Сурков (до 67 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг) и бронзовый призер турнира Елена Полещук (до 50 кг).

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Мужская сборная также завоевала золото и серебро в неолимпийских весовых категориях - Абуязид Манцигов (до 72 кг) стал победителем, а Степан Марянян (до 63 кг) - серебряным призером.

Женская команда показала лучший результат в истории - два золота, серебро и две бронзы. Чемпионками мира стали Наталья Воробьева (до 72 кг) и Инна Тражукова (до 65 кг), серебро в весовой категории до 59 кг завоевала Любовь Овчарова, Ольга Хорошавцева (до 55 кг) стала третьей. При этом остальные четыре олимпийские лицензии предстоит добывать весной следующего года на турнирах в Будапеште и Софии.

Борцы вольного стиля отобрались на Олимпиаду в пяти из шести весовых категориях. На Олимпиаду завоеваны путевки в категориях до 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг. Всего на турнире российский "вольники" выиграли пять золотых медалей: Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Единственное поражение в финале потерпел Магомедрасул Идрисов (до 61 кг). Три россиянина выиграли бронзу: Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).

Пока не завоевана лицензия в самой престижной весовой категории - до 125 кг, где Алан Хугаев оступился на ранней стадии турнира. Однако на исправление ситуации время еще есть.

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