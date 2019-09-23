Обучение бесплатное. Нужно только поступить на одно из направлений - от системного администрирования до больших данных и виртуальной реальности. "Кубы" уже набирают первых учеников в Дагестане, Вологде, Липецке...Через три года таких центров в стране будет не менее 340. В Новосибирской области, к примеру, хотят открыть сразу шесть.
По прогнозам, в течение десяти лет России понадобится два миллиона IT-специалистов. Разрабатывают методики для будущих программистов ведущие технологические компании и российские вузы. Именно те специалисты, которые знают, как помочь ребенку "войти в айти". Программ несколько. Как правило, они рассчитаны на два года. Так, в первый год школьники осваивают язык программирования "Питон". А затем - основы промышленного программирования.