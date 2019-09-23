Кодить на "Питоне"? Создавать свои мобильные приложения и игры? Использовать нейросети для "прокачки" компьютерного зрения? Всему этому школьники смогут научиться в центрах "IT-куб", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование".

Обучение бесплатное. Нужно только поступить на одно из направлений - от системного администрирования до больших данных и виртуальной реальности. "Кубы" уже набирают первых учеников в Дагестане, Вологде, Липецке...Через три года таких центров в стране будет не менее 340. В Новосибирской области, к примеру, хотят открыть сразу шесть.

По прогнозам, в течение десяти лет России понадобится два миллиона IT-специалистов. Разрабатывают методики для будущих программистов ведущие технологические компании и российские вузы. Именно те специалисты, которые знают, как помочь ребенку "войти в айти". Программ несколько. Как правило, они рассчитаны на два года. Так, в первый год школьники осваивают язык программирования "Питон". А затем - основы промышленного программирования.