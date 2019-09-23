Российские военные проводят в период с 22 по 30 сентября над территорией Соединенных Штатов Америки наблюдательный полет. Его цель - убедиться, что американские военные не нарушают никаких договоренностей и не проводят непредусмотренных учений.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов выполняет наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщила газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Полет выполняется с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составляет 5130 километров.

Отмечается, что российский самолет пролетит по согласованному с военными США маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Параллельно совместная миссия США, Украины и Румынии выполняет наблюдательный полет над территорией России. "В период с 23 по 27 сентября совместная миссия выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - сообщил Национальный центр по уменьшению ядерной опасности.

В свою очередь российские специалисты, которые также будут присутствовать на борту, проконтролируют строгое соблюдение маршрута, параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия

Одновременно российские военные выполняют еще один наблюдательный полет - на самолете наблюдения Ан-30Б они просматривают территорию Словении. Полет выполняется в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна. Его максимальная дальность составит 500 километров.

Немаловажно, что самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности государств.