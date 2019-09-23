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23.09.2019 13:33
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки победили аргентинок на Кубке мира

Текст: Максим Домчев

Женская сборная России обыграла команду Аргентины в матче второго раунда Кубка мира по волейболу, который проходит в Японии.

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Тояме, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:16, 25:21). В составе сборной России самыми результативными стали Наталья Гончарова и Ксения Парубец, набравшие по 12 очков каждая.

Сборная Китая одержала седьмую победу подряд, одолев команду США - 3-0 (25:16, 25:17, 25:22). Китаянки с 20 очками лидируют в турнире, американки (17) - вторые. Сборная России (16) замыкает тройку.

В следующем матче во вторник команда Сежио Бузато сыграет со сборной Нидерландов.

Всего на турнире каждая команда проведет по 11 матчей в круговом турнире, по итогам которого станут известны победитель и призеры. Соревнования завершатся 29 сентября.

Спорт Волейбол
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