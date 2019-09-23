Росстат назвал средний возраст невест в России

Невесты в России "постарели" на восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Специалисты считают, что в основе таких изменений лежит комплекс причин. Это и необходимость получения образования, желание построить карьеру, отсутствие собственного жилья, а также нестабильное положение или отсутствие работы и просто желание пожить в свое удовольствие.

Примечательно, что популярный возраст женитьбы у мужчин не претерпел изменений - это все те же 25-34 года.

Кроме того, Росстат указывает, что увеличивается и количество женщин, которые решают вступить в брак после 35 лет.