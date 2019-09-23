Рынок ресейла растет за счет аксессуаров

К 2023 году продажи премиальных товаров, бывших в употреблении, вырастут более чем в два раза, показало международное исследование BCG and Altagamma. В 2018-м они составляли 22 миллиарда долларов. Если просто рынок люкса растет на три процента в год, то рынок ресейл-люкса - на 12 процентов в год (внутри него только сегмент сумок на 40 процентов).

Рынок ресейла (перепродажа) вообще, не только премиум-сегмента, растет огромными темпами - в 24 раза быстрее, чем ресейл в целом. Его рост составляет 49 процентов в год. Западные стартапы, посвященные ресейлу брендовых вещей, появляются каждый год. "На отечественном рынке тренд только набирает обороты, одна из причин отставания - менталитет. В России у людей по сей день много противоречивых предрассудков: с одной стороны, покупать вещи, бывшие в употреблении, стыдно. С другой - зарабатывать на своем гардеробе тоже стыдно", - отмечает Альберт Осканов, сооснователь и генеральный директор Oskelly.

В Европе, США и Японии рынок ресейла уже хорошо развит, спрос на нем стабилен. Одежды в мире производится слишком много, да и нет смысла переплачивать за громкие бренды. "Там это поняли давно, поэтому много винтажных магазинов и сервисов по ресейлу брендовой одежды, - отмечает Лариса Меньшикова, генеральный директор Noryalli. - В России мы с большой опаской относимся к вещам секонд-хенд, пускай и от великих брендов. Более того, на ebay вы можете запросить сертификат подлинности, у нас же такая практика не развита. Но я уверена, что в связи с кризисом и сменой поколений, магазины и сервисы ресейла будут медленно, но верно развиваться".

Россия отстает от Запада, но все же покупательское поведение в России меняется, вслед за расточительностью и брендоманией приходит "умный шопинг". "Мы постепенно привыкаем к тому, что брендовые вещи можно и нужно продавать, чтобы они не занимали место в квартире, да и денег за них еще можно получить. Пока что специализированных магазинов в крупных городах мало, но активно развиваются всевозможные паблики в соцсетях и на сервисах Avito, "Юла" и прочее. Как раз за счет них и будет основной рост . Есть паблики, в которых продают именно дорогие вещи от известных брендов. Скорее всего, в ближайшее время будет все больше винтажных магазинов. Они уже начали потихоньку открываться в Москве и Петербурге, скоро этот тренд придет и в регионы", - полагает Лариса Меньшикова.

Наиболее активный рост в России, как и в мире, наблюдается в сегменте "премиум" и "люкс"

Рынок ресейла развивается опережающими темпами по сравнению с рынком классической одежды, обуви и аксессуаров по нескольким причинам. "Речь идет о развитии с низкой базы, в этом смысле рынок может расти двухзначными темпами, пока не стабилизируется, что, по прогнозам, не случится в ближайшие 3-5 лет. Сейчас доля ресейла в России не превышает 2 процентов от общего оборота рынка одежды в стране, если же смотреть, например, на Скандинавию, то доля этого сегмента достигает 10% и более", - поясняет Дарья Ядерная, куратор MBA-программы МГИМО и БВШД "Менеджмент в индустрии моды", директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y-Consulting.

Наиболее активный рост в России и в мире - в сегменте "премиум" и "люкс", где речь идет о перепродаже брендовых изделий с достаточно высокой ценой. Для России также характерно преобладание аксессуаров над одеждой в этом сегменте, что отражает общемировой тренд. Наибольший потенциал эксперты видят у рынка детской одежды и аксессуаров, так как эта категория объективно соответствует задачам ресейла, резюмирует Дарья Ядерная.