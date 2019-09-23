Рынок ресейла растет за счет аксессуаров

Новости

Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум 21:09
Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения 20:57
В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии 20:51
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию 20:04
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ 19:56
Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках из-за ОГЭ 18:05
Четверо потомков Айвазовского прилетели в Крым из Австралии 17:55
Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане 17:51
Украина закрыла пропускной пункт в Крым 17:39
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни 17:35
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 17:30
В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь 17:26
Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость 17:14
Тепло появилось уже в 3,5 тысячи домов в Москве 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
23.09.2019 19:58
Рубрика: Экономика

Мода на винтаж

Рынок ресейла растет за счет аксессуаров
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
К 2023 году продажи премиальных товаров, бывших в употреблении, вырастут более чем в два раза, показало международное исследование BCG and Altagamma. В 2018-м они составляли 22 миллиарда долларов. Если просто рынок люкса растет на три процента в год, то рынок ресейл-люкса - на 12 процентов в год (внутри него только сегмент сумок на 40 процентов).

Рынок ресейла (перепродажа) вообще, не только премиум-сегмента, растет огромными темпами - в 24 раза быстрее, чем ресейл в целом. Его рост составляет 49 процентов в год. Западные стартапы, посвященные ресейлу брендовых вещей, появляются каждый год. "На отечественном рынке тренд только набирает обороты, одна из причин отставания - менталитет. В России у людей по сей день много противоречивых предрассудков: с одной стороны, покупать вещи, бывшие в употреблении, стыдно. С другой - зарабатывать на своем гардеробе тоже стыдно", - отмечает Альберт Осканов, сооснователь и генеральный директор Oskelly.

Фото: iStock
Стремление к компактности и экологичности изменило рынок бытовой химии

В Европе, США и Японии рынок ресейла уже хорошо развит, спрос на нем стабилен. Одежды в мире производится слишком много, да и нет смысла переплачивать за громкие бренды. "Там это поняли давно, поэтому много винтажных магазинов и сервисов по ресейлу брендовой одежды, - отмечает Лариса Меньшикова, генеральный директор Noryalli. - В России мы с большой опаской относимся к вещам секонд-хенд, пускай и от великих брендов. Более того, на ebay вы можете запросить сертификат подлинности, у нас же такая практика не развита. Но я уверена, что в связи с кризисом и сменой поколений, магазины и сервисы ресейла будут медленно, но верно развиваться".

Россия отстает от Запада, но все же покупательское поведение в России меняется, вслед за расточительностью и брендоманией приходит "умный шопинг". "Мы постепенно привыкаем к тому, что брендовые вещи можно и нужно продавать, чтобы они не занимали место в квартире, да и денег за них еще можно получить. Пока что специализированных магазинов в крупных городах мало, но активно развиваются всевозможные паблики в соцсетях и на сервисах Avito, "Юла" и прочее. Как раз за счет них и будет основной рост . Есть паблики, в которых продают именно дорогие вещи от известных брендов. Скорее всего, в ближайшее время будет все больше винтажных магазинов. Они уже начали потихоньку открываться в Москве и Петербурге, скоро этот тренд придет и в регионы", - полагает Лариса Меньшикова.

Наиболее активный рост в России, как и в мире, наблюдается в сегменте "премиум" и "люкс"
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Российский автомобильный рынок продолжил падение

Рынок ресейла развивается опережающими темпами по сравнению с рынком классической одежды, обуви и аксессуаров по нескольким причинам. "Речь идет о развитии с низкой базы, в этом смысле рынок может расти двухзначными темпами, пока не стабилизируется, что, по прогнозам, не случится в ближайшие 3-5 лет. Сейчас доля ресейла в России не превышает 2 процентов от общего оборота рынка одежды в стране, если же смотреть, например, на Скандинавию, то доля этого сегмента достигает 10% и более", - поясняет Дарья Ядерная, куратор MBA-программы МГИМО и БВШД "Менеджмент в индустрии моды", директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y-Consulting.

Наиболее активный рост в России и в мире - в сегменте "премиум" и "люкс", где речь идет о перепродаже брендовых изделий с достаточно высокой ценой. Для России также характерно преобладание аксессуаров над одеждой в этом сегменте, что отражает общемировой тренд. Наибольший потенциал эксперты видят у рынка детской одежды и аксессуаров, так как эта категория объективно соответствует задачам ресейла, резюмирует Дарья Ядерная.

Экономика Товары и цены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"
"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться