С 1 января будущего года Федеральная служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой. А сотрудники ведомства получат офицерские звания.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении Закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации". Теперь документ направлен в Совет Федерации.

"Предложенные в законе меры помогут повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства", - пояснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

До сих пор де-юре не было четкой ясности, кто же такой судебный пристав. Он уже не чиновник, так как простые чиновники не носят оружия, не имеют права применять физическую силу. Однако он не полицейский и тем более не военнослужащий. Теперь все меняется. Работа в ФССП выделяется в отдельный вид госслужбы: государственной службы в органах принудительного исполнения.

В результате реформы, которая затронет почти 62 тысячи человек, денежное содержание судебных приставов будет увеличено. Изменится и пенсионное обеспечение. По словам экспертов, у сотрудников ФССП, как и у военнослужащих, появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы.

В критических ситуациях судебные приставы получат право на государственную защиту. При этом повышаются и требования к судебным приставам. Сотрудников ведомства будут регулярно тестировать на наркотики, алкоголизм. Все приставы обязательно пройдут дактилоскопию: оставят следы своих пальцев рук в базах данных МВД. Также им будет запрещено иметь двойное гражданство. Особо оговаривается, что сотруднику службы принудительного исполнения запрещается состоять в политических партиях, материально поддерживать политические партии и принимать участие в их деятельности.

Закон ввел новый вид госслужбы: службу в органах принудительного исполнения. У судебных приставов появятся офицерские звания и социальные гарантии, зарплата будет увеличена

Любопытно, что если кандидат на службу в ведомство до того в течение года неоднократно наказывался судом за административные правонарушения, то в приеме на работу ему откажут. Так что если в биографии гражданина есть 15 суток или даже лишение водительских прав, то в течение года о погонах судебного пристава ему можно не мечтать. Лихачей в ведомство не возьмут.

По расчетам разработчиков проекта, средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей. На рост окладов в ведомстве казна дополнительно выделит в будущем году более 6,2 миллиарда рублей. Любопытно, что армейские офицеры запаса, устраивающиеся в службу судебных приставов, смогут получать звания на ранг выше: капитаны превратятся в майоров, если должность позволит.