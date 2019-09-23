Саудовской нефтяной компании Saudi Aramco понадобятся месяцы для вывода на прежний уровень мощности объектов, подвергшихся атаке беспилотников, ответственность за которую взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на местных чиновников, в настоящее время корпорация ведет переговоры с производителями оборудования и обслуживающими компаниями. Подрядчики оказались просто засыпаны сообщениями с просьбой оказать экстренную помощь в восстановлении работы НПЗ. Saudi Aramco готова заплатить за срочность, покрыть все расходы подрядчиков, несмотря на то, что цены за услуги могут достигать сотни миллионов долларов.

Первоначальное обещание восстановить полностью деятельность компании к концу ноября в настоящее время уже выглядит сложновыполнимым. "Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых сменных деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", - отметил один из саудовских чиновников. Пока прежний объем поставок осуществляется за счет ранее созданных запасов сырья (на соответствующий уровень страна, как заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, вышла уже 17 сентября - через три дня после атаки).

По словам заместителя заведующего кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессора Елены Чернышевой, "информации, поступающей по официальным каналам, недостаточно для того, чтобы оценить реальный масштаб повреждений". "К тому же при этом демонстрируется изображение не нефтеперерабатывающего завода, а установок и блоков по подготовке нефти к транспортировке", - отмечает эксперт. Все это вынуждает ее крайне осторожно давать какие-либо оценки.

И в том и в другом случае, если оборудование было повреждено, его необходимо заменить. "Однако оно всегда делается под заказ и под конкретный проект, и на складах производителей его просто нет", - подчеркивает Чернышева. Конечно, что-то можно оперативно заменить, но далеко не все. "А для изготовления нужно довольно много времени, критически важное оборудование заказывается за полгода, за год. К тому же его необходимо поставить на предприятие и установить", - говорит эксперт. Если речь идет о подготовке нефти, нужны нагревательные приборы, печи, блоки по удалению воды, дегазации нефти. В зависимости от масштабов разрушений восстановительные работы могут занять от 2 до 6 месяцев, полагает профессор. "Если же там действительно располагается нефтеперерабатывающий завод, повреждения могут быть гораздо серьезнее. Но опять же, второстепенную установку можно заменить довольно быстро, а для критически важного оборудования может потребоваться до нескольких лет", - прогнозирует Чернышева.