Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк

Наталья Фриске, сестра певицы и актрисы Жанны Фриске, умершей летом 2015 года от глиобластомы, то есть болезни, приписываемой и Заворотнюк, прокомментировала сообщения о состоянии Анастасии.

Как напомнила 33-летняя Наталья Фриске, Жанна узнала о своем раке мозга, когда была беременна сыном Платоном - тогда артистка впервые начала жаловаться на головные боли.

Жанна ни разу не пожалела о том, что родила. Наоборот: рождение Платона продлило жизнь певицы, считает Наталья: "Жанне Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила", - приводит ее слова НТВ.

И именно семья, по мнению Натальи Фриске, послужит поддержкой и Заворотнюк - "все ее детишки, муж любимый, потому что я видела как они с Петром друг друга любят, только семья ее может спасти".

"Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей", - говорит Фриске. Выражая надежду, что артистка "выкарабкается и у нее будет время полечиться".

Ранее, напомним, создатель "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, сделать уже ничего нельзя и остается лишь молиться.

Семья Анастасии по-прежнему не дает никаких комментариев.