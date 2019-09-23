Новости

Путин поздравил российских гимнасток 22:35
Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС 22:18
Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин 22:13
Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша 22:09
Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов 21:56
Биржевой курс евро обновил минимум конца июля 21:55
Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить 21:35
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым 21:24
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум 21:09
Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения 20:57
В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии 20:51
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию 20:04
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ 19:56
Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
Две модели Mitsubishi могут вернуться в Россию 18:39
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
23.09.2019 22:44
Рубрика: Спорт

"Барсы" попались

"Сибирь" прервала шестиматчевую победную серию казанского клуба
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 213(7971)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. Одно из главных событий игрового дня произошло в Новосибирске, где местная "Сибирь" одолела казанский "Ак Барс" - 4:2, прервав шестиматчевую победную серию подопечных Дмитрия Квартальнова.

Перед встречей с сибиряками тренерский штаб казанцев заострял внимание на дисциплине. "Нам нужно сыграть строго, без глупостей, без удалений. Это - наша болезнь в последнее время. Очень много их в последнее время", - говорил один из тренеров Игорь Горбенко.

Однако излечиться от описанного недуга в один миг оказалось не так-то просто. И если в предыдущих матчах нехватка дисциплины не мешала "Ак Барсу" побеждать, то вчера она стала роковой.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Подольский "Витязь" продолжил побеждать в чемпионате КХЛ

Уже к 15-й минуте у гостей значилось пять удалений. Причем дважды "барсы" оставались втроем против пятерых соперников. Во втором случае "Сибирь" этим воспользовалась: на 10-й минуте отличился Данил Романцев.

Однофамильцу легендарного футбольного тренера в этот вечер суждено было стать главным героем вечера. Еще до окончания стартового периода Данил оформил дубль, а в дебюте второго сделал хет-трик. Эти три шайбы стали для форварда первыми в нынешнем сезоне. Чуть позже Евгений Чесалин снова воспользовался слабым местом казанцев, реализовав еще одно большинство. "Ак Барс" на это ответил только одной шайбой в самой концовке.

Что касается остальных вчерашних матчей, в Челябинске "Трактор" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" - 1:2. Центральная встреча игрового дня СКА - ЦСКА, равно как и матчи "Северсталь" - "Динамо" (Рига) и "Локомотив" - "Йокерит" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"
"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться