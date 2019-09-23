В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. Одно из главных событий игрового дня произошло в Новосибирске, где местная "Сибирь" одолела казанский "Ак Барс" - 4:2, прервав шестиматчевую победную серию подопечных Дмитрия Квартальнова.

Перед встречей с сибиряками тренерский штаб казанцев заострял внимание на дисциплине. "Нам нужно сыграть строго, без глупостей, без удалений. Это - наша болезнь в последнее время. Очень много их в последнее время", - говорил один из тренеров Игорь Горбенко.

Однако излечиться от описанного недуга в один миг оказалось не так-то просто. И если в предыдущих матчах нехватка дисциплины не мешала "Ак Барсу" побеждать, то вчера она стала роковой.

Уже к 15-й минуте у гостей значилось пять удалений. Причем дважды "барсы" оставались втроем против пятерых соперников. Во втором случае "Сибирь" этим воспользовалась: на 10-й минуте отличился Данил Романцев.

Однофамильцу легендарного футбольного тренера в этот вечер суждено было стать главным героем вечера. Еще до окончания стартового периода Данил оформил дубль, а в дебюте второго сделал хет-трик. Эти три шайбы стали для форварда первыми в нынешнем сезоне. Чуть позже Евгений Чесалин снова воспользовался слабым местом казанцев, реализовав еще одно большинство. "Ак Барс" на это ответил только одной шайбой в самой концовке.

Что касается остальных вчерашних матчей, в Челябинске "Трактор" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" - 1:2. Центральная встреча игрового дня СКА - ЦСКА, равно как и матчи "Северсталь" - "Динамо" (Рига) и "Локомотив" - "Йокерит" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.