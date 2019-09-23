Ученые рассказали о загадочных сигналах под поверхностью Марса

Команда миссии по исследованию Марса InSight Lander получила первые результаты работы этого космического аппарата. Он зафиксировал неизвестные магнитные импульсы, исходящие из недр Красной планеты.

Об открытии сообщает National Geographic. Космический аппарат InSight Mars Lander является первым роботизированным "геофизиком", который был отправлен на Марс. Он опустился на поверхность в ноябре 2018 года.

Аппарат провел ночные исследования, которые принесли ошеломляющие результаты. Ученые обнаружили, что иногда, примерно в полночь, магнитное поле Красной планеты начинает пульсировать так, как никогда ранее это не фиксировалось. Определить причину ночного "безумства" пока не удалось.

Информация о полученных данных была оглашена на совместном заседании Европейского конгресса планетарных наук и Американского астрономического общества. Из доклада следует, что марсианская кора оказалась гораздо более намагниченной, чем считалось ранее.

Посадочный модуль обнаружил очень специфический электропроводящий слой толщиной около 6,4 километра, который скрыт глубоко под поверхностью планеты. Ученые предполагают, что он может представлять собой глобальный резервуар жидкой воды.

"На Земле существуют подземные моря - это вода, скрытая в песках и камнях, - говорит Джени Радебо, планетолог из Университета Бригама Янга. - Если что-то подобное будет найдено на Марсе, то мы не должны удивляться. Если эти результаты подтвердятся, то такой огромный резервуар жидкой воды на современном Марсе имеет огромный потенциал для развития жизни - в прошлом или настоящем".

Магнитометр аппарата InSight показал, что магнитное поле вблизи него оказалось примерно в 20 раз сильнее, чем было предсказано на основании предыдущих орбитальных измерений. Кстати, до сих пор считалось, что магнитное поле марсианской коры в 10 раз мощнее, чем на Земле.

Однако оказалось, что магнетизм Марса намного больше земного. Исследование также показало, что зафиксированный InSight Lander сильный и стабильный магнитный сигнал исходит от горных пород, расположенных недалеко от его местонахождения.

Еще не установлено, находится ли источник этого сигнала глубоко под поверхностью или ближе к ней. Эта идентификация имеет важное значение. Если сигнал исходит от более молодых пород вблизи поверхности, то это означает, что сильное магнитное поле сохранялось вокруг Марса дольше, чем считается сейчас.