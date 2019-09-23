Ученые рассказали о загадочных сигналах под поверхностью Марса

Новости

Жаров: СМИ стали меньше нарушать закон 15:16
В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта 15:13
Семья погибла при пожаре в Подмосковье 15:05
Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей 15:04
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе 15:03
Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником 15:01
В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура 15:00
Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ 14:55
Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов 14:54
Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой 14:53
СК потребовал отправить на лечение мужчину, избившего ребенка лопатой 14:53
В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог 14:50
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться 14:48
El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров 14:42
В Москве стартовала акция "Миллион деревьев" 14:41
В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет 14:40
Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП 14:39
Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ 14:39
В Кремле назвали срок ответа России WADA 14:37
Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России 14:36
"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября 14:35
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье 14:35
В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019" 14:29
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 14:28
В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 13:53
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о загадочных сигналах под поверхностью Марса

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Команда миссии по исследованию Марса InSight Lander получила первые результаты работы этого космического аппарата. Он зафиксировал неизвестные магнитные импульсы, исходящие из недр Красной планеты.

Об открытии сообщает National Geographic. Космический аппарат InSight Mars Lander является первым роботизированным "геофизиком", который был отправлен на Марс. Он опустился на поверхность в ноябре 2018 года.

Аппарат провел ночные исследования, которые принесли ошеломляющие результаты. Ученые обнаружили, что иногда, примерно в полночь, магнитное поле Красной планеты начинает пульсировать так, как никогда ранее это не фиксировалось. Определить причину ночного "безумства" пока не удалось.

Фото: CNSA / CLEP
В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество

Информация о полученных данных была оглашена на совместном заседании Европейского конгресса планетарных наук и Американского астрономического общества. Из доклада следует, что марсианская кора оказалась гораздо более намагниченной, чем считалось ранее.

Посадочный модуль обнаружил очень специфический электропроводящий слой толщиной около 6,4 километра, который скрыт глубоко под поверхностью планеты. Ученые предполагают, что он может представлять собой глобальный резервуар жидкой воды.

"На Земле существуют подземные моря - это вода, скрытая в песках и камнях, - говорит Джени Радебо, планетолог из Университета Бригама Янга. - Если что-то подобное будет найдено на Марсе, то мы не должны удивляться. Если эти результаты подтвердятся, то такой огромный резервуар жидкой воды на современном Марсе имеет огромный потенциал для развития жизни - в прошлом или настоящем".

Магнитометр аппарата InSight показал, что магнитное поле вблизи него оказалось примерно в 20 раз сильнее, чем было предсказано на основании предыдущих орбитальных измерений. Кстати, до сих пор считалось, что магнитное поле марсианской коры в 10 раз мощнее, чем на Земле.

Однако оказалось, что магнетизм Марса намного больше земного. Исследование также показало, что зафиксированный InSight Lander сильный и стабильный магнитный сигнал исходит от горных пород, расположенных недалеко от его местонахождения.

Еще не установлено, находится ли источник этого сигнала глубоко под поверхностью или ближе к ней. Эта идентификация имеет важное значение. Если сигнал исходит от более молодых пород вблизи поверхности, то это означает, что сильное магнитное поле сохранялось вокруг Марса дольше, чем считается сейчас.

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Общество Наука Общество Космос Исследование Марса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон