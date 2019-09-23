В Москве 1-2 октября в шестой раз пройдет крупнейшая в Европе конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch-2019, организаторами которой выступают НИТУ "МИСиС" и Университет НТИ "20.35".

Мероприятие является частью приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" и проводится при поддержке минобрнауки, минпросвещения, а также Российской венчурной компании, Агентства стратегических инициатив и других организаций. Значительная часть выступлений отечественных и зарубежных экспертов будет посвящена вопросам подготовки кадров для цифровой экономики и создания условий для повышения качества и доступности образования.

О том, что переход к цифровой экономике требует трансформации привычных подходов к образованию, говорится и в майском указе президента, и в разработанных на его основе национальных проектах "Образование", "Цифровая экономика" и других.

"Экономики даже в самых развитых странах уже поменялись, а система образования - нет, за редким исключением. Требуются одни навыки, а на рынок выпускают людей с другими навыками. Этот разрыв становится все больше, и он характерен абсолютно для всех стран. Поэтому люди либо вынуждены доучиваться сами, получая необходимые навыки, либо их учат предприниматели, компании, исходя из своих задач, - говорит специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. - При этом темпы технологического развития только ускоряются, новые профессии появляются постоянно. В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" у нас заложен целый блок мероприятий, которые позволяют готовить специалистов быстрее. Однако для успешной реализации этого подхода нам необходима скоординированная работа целого ряда ведомств, включая несколько министерств".

Систему образования ждут серьезные изменения на всех уровнях. В первую очередь за счет широкого внедрения новых образовательных технологий. Именно они позволяют снять ограничения, связанные с возможностями возраста, здоровья, а также с местожительством. Разработка таких инструментов началась, что естественно, по инициативе отечественных вузов и ведется достаточно давно. В 2015 году ведущие российские университеты учредили Национальную платформу открытого образования, где размещаются онлайн-курсы, созданные лучшими преподавателями этих вузов. Сетевое взаимодействие образовательных организаций помогает повысить качество обучения - студенты получают возможность учиться у профессоров МГУ, Высшей школы экономики, МФТИ или НИТУ "МИСиС", не покидая альма-матер.

В 2017 году Минобрнауки России дало старт приоритетному проекту "Современная цифровая образовательная среда в РФ", цель которого - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства.

Портал-агрегатор online.edu.ru, созданный в рамках реализации проекта, объединяет образовательный контент, размещенный на 39 платформах, общее число онлайн-курсов, доступных в реестре портала, превышает 1100 наименований по десяткам направлений подготовки. В настоящее время число зарегистрированных слушателей превысило 700 тысяч человек, которые обучались на онлайн-курсах ресурса свыше 4,5 миллиона раз.

Новые образовательные технологии не ограничиваются онлайн-курсами. Сегодня на первый план выходят методы, позволяющие выстроить персональную образовательную траекторию для каждого обучающегося на основе анализа Больших данных, так называемого "цифрового следа" ученика.

На уровне отдельной образовательной организации цифровая трансформация позволяет не только широко использовать при обучении потенциал образовательных платформ, коммуникационные и мультимедийные средства, а в учебной аналитике "цифровой след", но и дает возможность автоматизировать многие процессы, отнимающие значительное время у преподавателей и администраторов, предоставить сотрудникам и студентам целый спектр услуг и сервисов для повышения качества и удобства учебы и жизни в кампусе.

Актуальность приобретают технологии, позволяющие выстроить персональную образовательную траекторию для каждого обучающегося

В результате, по словам, например, студентов НИТУ "МИСиС", любые возникающие вопросы решаются через личный кабинет: "заказал через смартфон, потом тебе сообщили что запрос выполнен, пришел в Студенческий офис - 2 минуты и документы у тебя на руках".

"Мы используем цифровые технологии в первую очередь для совершенствования образовательного процесса", - отмечает ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. - В течение семи лет мы реализуем модель "цифрового университета" - Digital MISIS, включающую несколько направлений - внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых инструментов в научных исследованиях и развитие цифровых сервисов для студентов, преподавателей и сотрудников университета. Сочетая при обучении традиционные подходы и цифровые инструменты, мы исходим из принципа Student first, то есть стремимся создать для студентов и молодых исследователей условия для получения качественного образования, реализации творческого потенциала, повышения эффективности научных исследований. Еще одним неоспоримым преимуществом цифровых технологий является возможность обеспечить непрерывность получения каждым человеком новых знаний и компетенций на любом этапе профессионального развития, что очень важно в условиях быстро меняющегося мира".

В конференции #EdCrunch-2019 примут участие более 300 российских и зарубежных спикеров - экспертов в области новых образовательных технологий, представителей органов власти, разработчиков инновационных решений, инвесторов, руководителей и преподавателей ведущих научно-образовательных центров мира.

Сегодня, по мнению членов оргкомитета конференции, российские решения в области новых образовательных технологий достигли степени развития, позволяющей им конкурировать с зарубежными разработками и успешно выходить на международный рынок. Свидетельством прогресса в этом направлении стало партнерство #EdCrunch и крупнейшего в мире конкурса образовательных стартапов Global EdTech Startup Awards (GESA). В этом году полуфинал GESA впервые пройдет в Москве.

Именно экспорт российского образования станет еще одной ключевой темой, которая будет обсуждаться на конференции #EdCrunch-2019.