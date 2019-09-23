Очередное, теперь уже осеннее обострение нашло на немецкого, с позволения сказать, журналиста Хайо Зеппельта. Оно и вылилось в его заявления о том, что Всемирное допинговое агентство (ВАДА) подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. По мнению Зеппельта, более 400 проб атлетов из РФ имеют признаки нарушений. Закончил все это немец призывом отстранить нашу страну от участия в Олимпиаде-2020 в Токио...

Исполнительный комитет ВАДА в Токио обсуждал вопрос по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). И по его итогам ничего сенсационного мы не услышали.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что кардинальных решений в Токио принято не было:

- Российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у ВАДА, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, и сопоставившего ее с той базой данных, которая у них была в распоряжении. Поэтому об этом было доложено на исполкоме. Решений кардинальных, лишаемся мы статуса (соответствия кодексу) или нет, не объявлено. Они очень ждут ответа от нашей стороны, который будет дан.

Также Пахноцкая в интервью РИА Новости, заметила, что РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года агентство прошло два аудита:

- Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью. С другой стороны, есть документы - международный кодекс, стандарты - и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения ни к лаборатории, ни к образцам.

Российские спортивные власти дадут официальный ответ ВАДА в течение трех недель

Вспомним, что ранее, в эксклюзивном интервью корреспонденту "РГ" глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков особо акцентировал внимание на том, что нашей олимпийской сборной всевозможные разоблачения не страшны:

- Все эти назойливые разговоры о том, что Россию якобы снова отстранят от участия в Олимпийских играх, строятся из предположений, а не реальных фактов. Начнем с того, что Олимпийский комитет России полностью восстановлен в правах, несет такие же обязанности и имеет такие же полномочия, как любой из 206 национальных олимпийских комитетов мира... Что касается слухов про якобы триста случаев нарушения антидопинговых правил, которые всплыли после завершения проверки московской лаборатории, то уверяю вас - они будут внимательно изучены. По результатам международные федерации сами примут решение по санкциям в отношении тех или иных спортсменов. Но необходимо понимать, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 год и с учетом того, что в спорте поколения меняются достаточно быстро, я не уверен, что там будет много фамилий из ныне действующих атлетов. При этом в рамках моих личных встреч с руководством МОК и ВАДА я получил заверения о том, что в любом случае эти расследования будут носить только индивидуальный характер и санкции, в случае доказанной вины кого-либо, не будут применяться к национальным спортивным федерациям. Ответственность будет персональной.