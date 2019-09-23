СМИ: Эксперты выявили 100 вероятных причин крушения Boeing 737 MAX в Индонезии

Эксперты, расследовавшие крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии в конце прошлого года, выявили целый ряд причин, которые могли привести к катастрофе. Как пишет The Wall Street Journal, в первую очередь, речь идет о недостатках в конструкции и недостаточном контроле со стороны государственных органов США за соблюдением авиационных правил.

Также в предварительном отчете (окончательный вариант должен быть подготовлен к ноябрю) говорится об ошибках пилотов, неправильном обслуживании самолета. Всего в черновом варианте упоминается о более сотни различных причин. Представители комиссии отказываются комментировать эту информацию до официальной публикации документа. При этом в Boeing заявили, что компания тесно сотрудничает с властями Индонезии.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море 29 октября 2018 года. 10 марта еще один лайнер этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Оба инцидента унесли жизни 346 пассажиров (189 в первом случае и 157 во втором). После второй катастрофы за короткий промежуток времени ряд стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Также многие авиакомпании приостановили эксплуатацию самолета. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на использование Boeing 737 MAX.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). В связи с этим в Boeing обновили программное обеспечение, для его тестирования были привлечены неопытные пилоты, чтобы понять, смогут ли они с ним справиться.