СМИ: Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников

В будущем году в России могут произойти масштабные сокращения чиновников. На это повлияет реализация реформы госуправления.

Если не провести сокращение, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать на уровне инфляции, ведь для роста их дохода из бюджета придется предоставить лишние 100 миллиардов рублей в год.

Сокращение должно проходить в два этапа. Сначала численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2019 год уменьшится на 10 процентов, территориальных органов - на пять процентов, а к 2021 году этот показатель в регионах может достигать уже 15 процентов, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

На втором этапе, по ее словам, будет происходить трансформация структуры госаппарата, что также приведет к уменьшению числа чиновников. Территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.