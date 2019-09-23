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23.09.2019 21:00
Рубрика: Власть

Америка не догоняет

РФ сильно опередила США, создав гиперзвуковые ракеты
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Россия и Китай сильно опередили США в сфере гиперзвуковых вооружений, и сегодня американские системы противоракетной обороны (ПРО) не способны отразить атаку подобными ракетами. К такому выводу пришли американские эксперты в аналитическом материале для издания The National Interest.

Чтобы догнать конкурентов, министерство обороны США выделило в 2019 году на разработку гиперзвукового оружия свыше 2 миллиардов долларов. Однако подход Пентагона не учитывает важности обороны, считают бывший замсоветника по внешней политике в штабе госсекретаря Хиллари Клинтон Бишоп Гаррисон и политолог Престон Ланн.

В своей статье специалисты выражают обеспокоенность из-за того, что Вашингтон сосредоточен на создании наступательного гиперзвукового вооружения, а не оборонительного.

Фото: Министерство обороны РФ
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"

Американские военные активно работают над гиперзвуковым оружием, причем армия, флот и ВВС США параллельно реализуют несколько проектов.

ВВС разрабатывают новую гиперзвуковую крылатую ракету HCSW, или "Ножовка". В качестве носителя будет использоваться аппарат с реактивным двигателем. Boeing уже построил четыре таких Waverider для ВВС. "Ножовка" описывается как крылатая ракета, способная переноситься истребителями и бомбардировщиками.

Однако даже при условии, что американцам будет во всем сопутствовать удача, новая гиперзвуковая ракета увидит свет не ранее 2022 года. Тогда как в России аналогичное, а скорее, даже более совершенное оружие уже есть.

Ракета "Циркон" обеспечит стратегическое преимущество над военно-морскими силами США

Ранее в США всерьез обеспокоились наличием у России гиперзвуковой ракеты "Циркон". Так, в статье американского журнала Forbes говорится, что "Циркон" в состоянии обеспечить стратегическое преимущество ВМФ России над Военно-морскими силами США. На это указывает и тот факт, что снаряд способен двигаться с большей скоростью, чем разработанная британскими специалистами новейшая крылатая ракета морского базирования Sea Ceptor.

Военный эксперт Константин Сивков пояснил, что наша гиперзвуковая ракета "Циркон" фактически становится неуязвимой для всех имеющихся на Западе комплексов ПРО и ПВО. В то же время эти снаряды имеют возможность с большой эффективностью наносить "смертельные удары" по боевым кораблям США. От них могут пострадать и авианосцы, что непременно скажется на боевой устойчивости, а также способности США эффективные боевые действия.

Власть Безопасность Армия Россия и США
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