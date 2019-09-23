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23.09.2019 14:05
Рубрика: Общество

Ученые доказали, что апельсиновый сок гораздо полезнее апельсинов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Гогенгеймского и Кильского университетов (Германия) в нескольких последних исследованиях доказали, что сок апельсина полезнее самого фрукта. По мнению авторов исследований, стакан апельсинового сока в день не только укрепит иммунитет, но и поможет предотвратить риск некоторых заболеваний.

В апельсинах высокое содержание витамина С, каротиноидов и флавоноидов, что, по мнению специалистов, может снизить риски определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и подагры. Причем лучше с этой ролью справится именно апельсиновый сок, а не сами плоды. Между тем, в последние годы апельсиновый сок не в чести у официальной медицины из-за высокого содержания в нем фруктозы, что действительно вредно, особенно для тех, у кого избыточный вес.

Фото: pixabay.com
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Однако немецкие исследователи, основываясь на результатах нескольких экспериментов, утверждают: стакан сока на завтрак не способствует увеличению веса. Более того, определенные питательные вещества, содержащиеся в апельсиновом соке, лучше усваиваются организмом, поскольку повышается их биодоступность.

В первом эксперименте участвовали 12 добровольцев, которые к началу исследования отказались от растительных продуктов, содержащих каротиноиды (шпинат, помидоры и др.). В течение периода наблюдений они получали на завтрак то апельсиновый сок, то апельсин. Затем у каждого из испытуемых брали восемь образцов крови на содержание каротиноидов.

По словам автора исследования Джулиана Эшофа, "исследование подтвердило гипотезу: люди потребляют примерно в два раза больше каротиноидов из пастеризованного апельсинового сока, чем из свежих фруктов". В связи с этим ученые утверждают: апельсиновый сок лучший источник каротиноидов, чем апельсин.

Профессор Рейнхольд Карл полагает, что это связано с процессом производства сока, в результате которого "волокна, такие как пектин или даже целлюлоза, удалены из сока. А если употребляются сами фрукты, то эти вещества частично предотвращают усвоение каротиноидов".

Кроме того, по словам Эшофа, решающее значение для усвоения питательных веществ имеет консистенция продуктов. Поскольку "при пережевывании апельсин никогда не измельчается полностью, это также препятствует абсорбции антиоксидантов".

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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Второй эксперимент дал неожиданный результат. Оказалось, что регулярное употребление апельсинового сока может снизить уровень мочевой кислоты и тем самым предотвратить развитие подагры. Это показало наблюдение за 26 добровольцами.

Очевидное снижение уровня мочевой кислоты эксперты связывают с высоким содержанием в апельсиновом соке витамина С и флавоноидов, особенно гесперидина. Эта гипотеза была проверена в экспериментах на животных. "Если кристаллизация мочевой кислоты в суставах и тканях задерживается, это, в свою очередь, может предотвратить развитие подагры", - заключает профессор Аня Бози-Вестфаль.

Таким образом, апельсиновый сок - это не только вкусное дополнение к еде, но и ценный "источник калия, фолиевой кислоты, витамина С и активных веществ, таких как каротиноиды и полифенолы, с хорошей биодоступностью". "Например, стакан сока на завтрак может заменить одну из пяти порций фруктов и овощей в день", - утверждает профессор Карл.

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