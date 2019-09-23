США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН

Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации, которая сопровождает иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Невыдача виз некоторым представителями администрации и пресс-пулу "идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны". Об этом заявил замглавы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили. По его словам, таким образом Вашингтон пытается ограничить голос Ирана, пишет РИА Новости.

Вопрос о визах для иранской делегации прокомментировала в воскресенье представитель Госдепартамента США. "Не могу назвать точное число, но мне кажется, что более 50 человек получили визы", - заявила она. Сотрудник Госдепа также сообщила, что встречи представителей США и Ирана на полях 74-й сессии ГА ООН не запланированы, пишет ТАСС.