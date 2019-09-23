Стали известны детали предложения Ирана о создании коалиции

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает создать коалицию под эгидой ООН , которая бы отвечала за безопасность в Персидском заливе. Заявление иранского министра прозвучало в ходе рабочего завтрака с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - цитирует министра корреспондент ТАСС.

Зариф также подтвердил, что президент Ирана Хасан Роухани официально выступит с предложением о создании коалиции в ходе своего выступления на Генассамблее. "После его выступления я буду готов объяснить заинтересованным странам детали нашего предложения", - отметил глава иранского МИД.